پٹنہ: نیرج لال اپنے خطاب میں کہا کہ گاندھی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ نظریہ کا نام ہے۔ اُن کے نظریات کا سب سے بڑا اور اعلی اصول جس نے ہندستان کو ایک لڑی میں پرویا، وہ مساوات ہے یعنی کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کرنا۔ انھوں نے خود اس پر عمل کیا اور پھر اس کا پیغام دیا، جس سے اُن کے نظریات کی معنویت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ساؤتھ افریقہ میں گاندھی جی نے ایک آشرم قائم کیا تھا جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن اس کے کچھ ضوابط تھے جن پر عمل کرنا سب کے لئے ضروری تھا۔ ان ضوابط پر عمل کرکے خود گاندھی جی نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔

ہندوستان کو متحد رکھنے کے لئے گاندھی کے افکار کو دل میں اتارنا ہوگا

انہوں نے کہاکہ گاندھی جی نے انگریزوں کی اس پالیسی کی پرزور مخالفت کی جس میں شہریت ثابت کرنے کے لئے انگریزوں کے ذریعہ پاس ایشو کیا گیا تھا اور پولس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اندرون خانہ تلاشی لیں کہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں، گاندھی جی کی پرزور مخالفت کی وجہ سے انگریزوں کو یہ پالیسی واپس لینی پڑی، گاندھی جی کی یہ پہلی کامیابی تھی، جس سے اُن کا حوصلہ بہت بلند ہوگیا۔

نیرج لال نے مزید کہا کہ گاندھی جی کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ149ممالک نے گاندھی جی پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا، امریکہ میں بھی ۲ اکتوبر کو چھٹی ہوتی ہے۔ جب بھی تحریک آزادی کی مثال دی جاتی ہے تو ہندستان کی دی جاتی ہے کیونکہ یہاں بغیر تشدد کے آزادی حاصل کی گئی تھی۔ گاندھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جس دن گاندھی جی کو شہید کیاگیا تھا۔ گاندھی جی کی معنویت ہر زمانے میں برقرار رہے گی۔ہندوستان کو متحد اور ایکتا کی لڑی میں پروئے رکھنے کے لئے گاندھی جی کے افکار کو دل میں اتارنا ہوگا کہ اُسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. اس موقع پر ڈاکٹر انوار الہدی، ڈاکٹر شائستہ بیدار سمیت طلباء و طالبات نے بھی اظہار خیال کیا.