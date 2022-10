دربھنگہ: بہار کے ضلع دربنگہ میں پرائم منسٹر ہنر سنٹر دہلی کے زیراہتمام دفتر کے احاطے میں یک روزہ میگا جاب فیئر (روزگار میلہ)کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں ضلع کی مختلف پنچایتوں سے شہر کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کی۔Job Fair Was Organized In The Prime Minister Skill Development Center In Darbhanga

دربھنگہ میں واقع پرائم منسٹر سکل ڈیولپمنٹ سنٹر کے منیجر راجیو کمار شرما نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے بتایا کہ اس روزگار میلے میں تقریباً 300 نوجوانوں کو روزگار کے لئے رجسٹر کیا گیا تھا،

دربھنگہ روزگار میلہ،تعلیم یافتہ لوگوں کی بھیڑ امڈی

گزشتہ روز جن سات کمپنیوں کے لئے جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا ان میں ماروتی سوزوکی ،موٹرز لاوا انٹرنیشنل، سینارا الیکٹریکل مینڈا فروٹوا، نارتھ اسٹارز ایل این ٹی فائنانس ویژن انڈیا فائنانس، پرائم منسٹرز ہنر سینٹر دربھنگہ کلینڈر سال 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔

انہوں نے کہاکہ یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے ۔اب تک مجموعی طور پر 3000 تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو مختلف ٹرینڈز میں تربیت دی جا چکی ہے جبکہ 2200 کے قریب بے روزگاروں کو مختلف کمپنیوں میں روزگار کے مواقع فراہم کئے جا چکے ہیں۔بے روزگاروں کو جاب پلیسمنٹ بھی دی جاتی ہے