ریاست بہار کے ضلع گیا میں جن سنسکرتی منچ کی ایک اہم میٹنگ گیوال بیگہ محلے میں ہوئی. جس کی صدارت مراری شرمانے کی میٹنگ میں سنسکرتی منچ ضلع گیا اکائی کے صدر احمد صغیر نے آٹھ اور نو اکتوبر کو رائے پور چھتیس گڑھ میں منعقدہ قومی کنونشن کی رپورٹ پیش کی اور منچ کے آئندہ ہونے والے پروگراموں کے بارے میں معلومات فراہم کی اس میٹنگ میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ 27 نومبر کو گیا میں قومی سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔

گزشتہ تین برسوں میں بہار کے جتنے فنکار اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ان فنکاروں میں پروفیسر حسین الحق ، شوکت حیات ، سلطان اختر ، مناظر عاشق ہرگانوی ، تبسم فاطمہ ، پروفیسر مولا بخش ، پروفیسر محمد ظفر الدین ، ریاض عظیم آبادی ، ڈاکٹر ممتاز احمد خان ، کمال جعفری ، اسرار جامی ، اسلم سیفی، س ع مقیت ، نواب حسن نواب وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ، اس سیمینار میں ان فنکاروں کو ناصرف خراج عقیدت پیش کیا جائے گا بلکہ ان کے فکر و فن پر مقالے پڑھے جائیں گے۔میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ سیمینار میں نامور ادبا کو دعوت دی جائے گی کچھ نے سمینار میں شرکت کی منظوری بھی دے دی ہے

