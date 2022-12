دربھنگہ: ریاست بہار کے دربھنگہ ضلع کے دہورا میں سکری بازار میں شہر جیسی سہولیات سے آراستہ جم کا افتتاح کیا گیا۔ اس جم میں ٹریننگ کے لئے آنے والے لوگوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ دربھنگہ ضلع میں واقع اس فٹنس کلب میں جسم کو فٹ رکھنے کے لئے درجنوں جدید مشینیں لگائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹریننگ کے لئے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ Inauguration Of City Like Facilities Gym In Darbhanga Rural Area In Bihar

دربھنگہ میں ملٹی جم کا افتتاح

جم کے افتتاحی پروگرام میں فٹنس کلب کے ڈائریکٹر احباب عالم نے بتایا کہ مولانا عتیق اللہ کے ہاتھوں ملٹی جم کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس جم میں تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو شہروں کے جموں میں پائی جاتی ہے۔ اس موقعے پر سکری پنچایت کے مکھیا آرجو، آر جے ڈی کے صدر بلاک صدر محمد کفیل، ہمایوں اشرف، قاری رحمت اللہ، حسن پرویز، مینو کے ساتھ ساتھ علاقے کے متعدد معززین حضرات موجود تھے، علاقے کے کئی نوجوان اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے جم کے افتتاحی موقع پر اپنا رجسٹریشن بھی کرواتے نظر آئے۔

اس موقعے پر احباب عالم کا کہنا تھا کہ جم کے افتتاح کا مقصد یہ ہے کہ دیہات کے لوگ بھی فٹ رہیں۔ اس فٹنس کلب میں شہروں جیسی سہولیات رکھی گئی ہیں، دیہی علاقوں میں ایسا جم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ چاہ کر بھی جم نہیں کر پاتے تھے۔ یہاں کارڈیو، چربی گھٹانے، مسلز بڑھانے، کراس ٹرینڈنگ کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ایکسرسائز لوگ کر سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہے۔ اس فٹنس کلب میں ٹرینر بھی دستیاب ہوگا۔ ہمارا مقصد نوجوان طبقہ اس فٹنس کلب کے ذریعہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ مقابلوں میں حصہ لے کر ضلع، ریاست اور ملک کا نام روشن کریں۔ ہم اس کے لیے انہیں پوری طرح مدد کریں گے۔Inauguration Of City Like Facilities Gym In Darbhanga Rural Area In Bihar