گیا: ریاست بہار کے شہر گیا کے گیوال بیگہ میں واقع آستانہ بیت الانوار میں ڈی ایم تیاگ راجن اور ایس ایس پی ہرپریت کور نے حاضری دی اور شاہ نورالہدیٰ علیہ الرحمہ ، شاہ سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ اور شاہ شمس الہدیٰ علیہ الرحمہ کے آستانے پر چادر پوشی کی۔ اس دوران ڈی ایم اور ایس پی نے ضلع کی خوشحالی ترقی امن وچین کی دعائیں مانگی۔DM and SSP at the shrine of Shah Nurul Hadi

خانقاہ کے ایک اہم رکن مولانا عمر نورانی نے بتایا کہ ہرسال ڈی ایم اور ایس ایس پی کی جانب سے چادریں پیش ہوتی ہیں آج یہاں حاضری دیکر افسران نے یہاں کے تعلق سے جانکاری حاصل کی۔ آستانہ بیت الانوار صوفی سرکٹ بہار میں شامل ہے یہاں بہار حکومت نے کئی تعمیراتی کاموں کو انجام دیا ہے جس میں صدر دروازہ بھی شامل ہے یہ آستانہ شہر کے گیوال بیگہ میں واقع ہے اور یہ ضلع کا معروف آستانہ ہے۔

چادرپوشی کے بعد ڈی ایم تیاگ راجن نے کہاکہ آستانے پر آکر انہیں خوشی ہوئی یہاں کا نظام بہتر ڈھنگ سے پایا گیا بزرگوں کے آستانے بھائی چارے قومی ایکتا اور خوشحالی وترقی کے پیغام دیتے ہیں ۔

