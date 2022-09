پٹنہ: ریاست بہار کے دارلحکومت پٹنہ کے بیہٹا کے مانیر علاقے میں ریت کی غیر قانونی کانکنی کے سلسلے میں دو گروپوں کے درمیان متعدد راؤنڈ فائرنگ میں چار افراد ہلاک اور نو زخمی ہوگئے۔ پولیس نے بتایا کے دونوں گروپوں میں جھگڑا ہوا جو آگے چل کر پُر تشدد ہوگیا، جس کے نتیجے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ Four Kiiled in Firing in Bihar's Patna over Illegal Sand Mining

یہ واقعہ 13 ستمبر کو بیگوسرائے میں دو موٹر سائیکل سوار کی جانب سے نیشنل ہائی ویز 28 اور 31 پر فائرنگ کے چند دن بعد پیش آیا ہے۔