دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ ضلع کے بہادر پور تحصیل کے سمرہ نہال پور میں بجلی کے تار کی وجہ سے بھیانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے درجنوں گھر جل کر راکھ ہوگئے۔ اس واقعے میں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔

ذرائع کے مطابق دربھنگہ ضلع کے بہادر پور تحصیل کے سمرہ نہال پور میں بجلی کے کھمبے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بھیانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں آگ کی زد میں آ گیا۔ اس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔

دربھنگہ میں بجلی کے تار سے گاؤں میں لگی آگ درجنوں گھر جل کر ہویے راکھ

فائر بریگیڈ کی گاڑیوں سے جائے وقوع پر پہنچنے سے ہی مقامی باشندوں نے آگ پر قابو پانے کے لئے جدو جہد شروع کر دی تھی۔ اس دوران دس سے زائد گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ اس واقعے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے لیکن لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔

آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی سی پی آئی (ایم ایل) کے لیڈروں کومل کانت یادو، کیلاش پاسوان، گووند یادو اور دیگر گاؤں والوں نے راحت اور بچاؤ میں حصہ لیا۔ سی پی آئی (ایم ایل) رہنما نے کہا کہ لوہار-ساہنی خاندان کا لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ کئی مشینیں تباہ ہو گئیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو وزیراعظم آواس اسکیم کے تحت گھر دلانے کا مطالبہ کیا۔