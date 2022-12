گیا: بھارت کے سابق صدر رام ناتھ کووند گزشتہ روز جمعہ کو گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ وہ سڑک کے ذریعہ براہ راست بودھ گیا میں عالمی ثقافتی ورثہ مہابودھی مندر پہنچے۔ انہوں نے مہاتما گوتم بدھ کی مندر کے مقدس مقام کی زیارت کی۔ اس دوران انہوں نے بودھ گیا میں جاری 17ویں بین الاقوامی ترپیتک فیسٹیول میں شرکت کی۔ Ex Indian President Ram Nath Kovind Inaugurates Tipitaka Chanting Ceremony In Mahabodhi Temple At bodh Gaya

بودھ گیا میں Tipitaka Chanting Ceremony کا سابق صدر جمہوریہ نے کیا افتتاح

17ویں بین الاقوامی ترپیتک فیسٹیول کا افتتاح بھی سابق صدر رام ناتھ کووند کے ہاتھوں ہوا۔ اس موقعے پر مہابودھی مندر مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر اروند کمار سنگھ نے کہا کہ سابق صدر رام ناتھ کووند بودھ گیا میں افتتاحی تقریب کے بعد شام ساڑھے تین بجے روانہ ہوگئے۔ امن و امان کے لئے پوجا میں مختلف مذاہب کے رہنما وعقیدت مندوں کی شرکت ہورہی ہے۔ اس فیسٹیول میں بیرون ملک کے تقریبا چار ہزار عقیدت مند شامل ہوں گے، ڈی ایم تیاگ راجن نے بتایا کہ سابق صدر جمہوریہ پروگرام کی شرکت کے بعد واپس ہوگئے ہیں۔ Ex Indian President Ram Nath Kovind Inaugurates Tipitaka Chanting Ceremony In Mahabodhi Temple At bodh Gaya