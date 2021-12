نتیش کمار نےپیرکو یہاں نیو اسٹیڈیم فضل گنج میں بہار میں مکمل نشہ بندی liquor ban، جہیز کے نظام اور چائلڈ میرج کے خاتمے کے لیے سماجی اصلاح مہم کا افتتاح کرنے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ’’ بہت لوگ کہتے ہیں کہ شراب پرپابندی liquor ban کی وجہ سے سیاح بہار نہیں آئیں گے۔ گڑبڑ کرنے والے لوگ فضول کے بیانات دیتے رہتے ہیں ۔ ہم لوگ ویسےکسی شخص کو بہار کی اجازت نہیں دیں گے ، جوشراب کی خواہش رکھتا ہے ۔ اگرشراب پینا ہے تو بہار مت آئیںDon't come to Bihar if you have problem with liquor ban ‘‘۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا کے دور میں سیاحوں کی تعداد میں معمولی کمی آئی تھی لیکن شراب پر پابندی کے بعد دو کروڑ سے زیادہ سیاح بہار آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باپو کی باتوں کو سبھی کو ماننا چاہئے۔



یہ بھی پڑھیں:

Climate Friendly Farming: مرکزی حکومت بہار کے 10 اضلاع میں موسم دوست کھیتی کرے گی

باپو نے کہا تھا کہ شراب نہ صرف آدمی کا پیسہ بلکہ اس کی عقل بھی تباہ کر دیتی ہے۔ شراب پینے والا وحشی بن جاتا ہے ۔ اگر مجھے ایک گھنٹے کے لیے بھی ملک کا آمر بنا دیا جائے تو میں تمام شراب کی دکانیں بند کروا دوں گا ۔

یو این آئی