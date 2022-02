شہر گیا میں واقع ہادی ہاشمی ہائی اسکول کے احاطے میں انجمن محافظ اردو گیا کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی جس میں انجمن نے حکومت سے مطالبہ کیاکہ' بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی تشکیل نو جلد از جلد کی جائے اور اس کی ذمہ داری ایک ایسے ایماندار شخص کو سونپ دی جائے جو اردو عربی اور فارسی کے ساتھ عصری تعلیم پر عبور رکھتا ہو، گزشتہ کئی برسوں سے اردو مشاورتی کمیٹی بہار تعطل کا شکار ہے، جس کے باعث اردو زبان کے مسائل حکومت بہار تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت بہار اس بات سے واقف نہیں ہو پا رہی ہے کہ اردو آبادی کے اہم مسائل کیا ہیں۔ لہذا وزیر اعلی نتیش کمار سے گزارش ہے کہ اردو مشاورتی کمیٹی کی تشکیل نو کرکے اردو آبادی کی اس تشویش کو دور کریں۔' Urdu Language Must be Compulsory in School



انجمن کی نشست سے خطاب کے دوران ان معروف ادیب و افسانہ نگار سید احمد قادری نے کہاکہ' ریاست بہار زمانہ قدیم سے اردو زبان و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ عہد حاضر میں بہار حکومت نے بہار اردو اکادمی کے ذریعے اردو زبان و ادب کی خدمات اور فروغ میں اہم رول ادا کرتی رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ تقریباً چھ برسوں سے تشکیل نو نہیں ہونے کے باعث بہار اردو اکادمی تعطل کی شکار ہے۔'





انجمن محافظ اردو بہار گیا کا مطالبہ ہے کہ بلا تاخیر بہار اردو اکادمی کی تشکیل نو حکومت جلد از جلد کرے تاکہ بہار میں اردو زبان و ادب کے فروغ کا سلسلہ جاری رہے۔ انجمن محافظ اردو نے اس کے علاوہ بہار کے سبھی سرکاری اسکولوں میں کم از کم ایک اردو ٹیچر کی تقرری اور انوگرہ میموریل کالج کے سائن بورڈ پر اردو رسم الخط میں کالج کا نام لکھوانے کا بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے'۔

