پٹنہ :معاون اردو مترجم میں کامیاب امیدوار شاہد وصی کہتے ہیں کہ معاون اردو مترجم کے نتائج جاری ہوئے دو ماہ سے زیادہ ہو گیا،اس کی کونسلنگ بھی ہو چکی لیکن ابھی تک بہار اسٹاف سلیکشن کمیشن نے فائنل میرٹ لسٹ جاری نہیں کی ہے جس سے لسٹ کے منتظر امیدواروں میں مایوسی ہے اور اس سے حکومت کی نااہلی ثابت ہوتی ہے،

انہوں نے کہا کہ جن کے پاس پرانا این سی ایل ہے یا ڈی ڈبلو ایس نہیں ہے دراصل وہ امیدوار کورٹ گئے ہیں مگر جو امیدوار جنرل زمرے میں آتے ہیں یا جن کے پاس ڈی ڈبلو ایس سرٹیفیکیٹ ہے کم از کم ان کی فائنل لسٹ جاری کر دی جائے تاکہ امیدواروں کو اس کا حق مل جائے.

امیدوار رفعت سلیم کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑی محنت کے بعد اس امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، مگر جب مسئلہ پیش آیا تو امید تھی کہ عظیم اتحاد حکومت قائم ہونے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مگر اس حکومت سے بھی مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے.

شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی کے طالب علم محمد مہزاد نے کہا کہ حکومت کی نیت پر شبہ ہے، پورے بہار میں تقریباً بارہ سو امیدوار ہیں جنہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، مگر حکومت کے عدم توجہی کے سبب تعطل کا شکار ہیں.

محمد منت اللہ نے کہا کہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد ہمارے کئی دوست اپنے روزگار کو چھوڑ کر اسے جوائن کرنے آ گئے مگر تاخیر کے سبب آج وہ فائنل لسٹ جاری ہونے کے انتظار میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں.