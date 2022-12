پٹنہ : بہار کے نائب وزیراعلیٰ تیجسوی یادو نے کہاکہ کورونا وائرس کے نئے ورینٹ سے نمٹنے کے لئے ہماری حکومت پوری طرح سے تیار ہے۔اس کے لئے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav Reaction On Covid New Variant

بہار کی حکومت کوروناوائرس کے نئے ورینٹ سے نمٹنے کےلئے تیار

نائب وزیراعلیٰ نے کہاکہ میں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کر موجودہ حالات کا جائزہ لیا۔اس سے متعلق روزانہ رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ہے، ساتھ ہی اس تعلق سے اہم باتیں محکمہ صحت کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کرنے کے لئے کہا ہے تاکہ دور دراز کے لوگ محکمہ صحت کے ویبسائٹ سے صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں.

تیجسوی یادو نے کہا کہ میڈیا کے وابستہ لوگ نوکری اور روزگار پر سوال نہیں پوچھتے، کل ہی ہم لوگوں نے محکمہ داخلہ کے لئے 75 ہزار نوکریوں کو منظوری دی ہے،مستقبل میں مزید بہتر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

انہوں نے کہاکہ اس سے پہلے بھی مختلف محکموں میں کئی عہدے وضع کئے ہیں، ساتھ ہی تقرر نامہ تقسیم کئےگئے ہیں،اس سے پہلے جو لوگ نتیش کمار جی کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ اتنی نوکری کہاں سے لاؤں گے، اب انہیں دیکھنا چاہئے کہ نوکری اور بحالی کس طرح نکالی جاتی ہے۔Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav Reaction On Covid New Variant