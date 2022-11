پٹنہ: بہار میں ظرافت، تحقیق اور بچوں کی ادب کے حوالے سے ظفر کمالی کی ادبی و علمی اہمیت واضح ہے۔ گذشتہ دنوں جب ساہتیہ اکادمی نے ادبِ اطفال کے لیے اُنھیں اپنا ایوارڈ پیش کیا تو بزمِ صدف انٹر نیشنل نے یہ طے کیا تھا کہ اُن کی ادبی خدمات کے حوالے سے ایک سمینار منعقد کیا جائے گا۔ بروز اتوار 20 نومبر 2022ء کو دس کے بجے دن سے بہار اردو اکادمی کے ہال میں منعقد کئے جانے والے اس سمینا کا افتتاح بہار کے موجودہ چیف سکریٹری جناب عامر سبحانی کریں گے۔ A seminar will be held in Patna in recognition of Zafar Kamali's literary services

یک روزہ سمینار کا کلیدی خطبہ داکٹر امتیاز وحید،صدر شعبئہ اردو، کلکتہ یونی ور سٹی پیش کریں گے، جس میں ظفر کمالی کی کثیر الجہت شخصیت اور علمی کمالات پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، پروگرام میں مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے روزنامہ قومی تنظیم کے مدیرِ اعلی سیّد محمد اشرف فرید خطاب کرینگے، ویر کنور سنگ یو نی ورسٹی کے سابق صدر شعبئہ اردو اور خانقاہِ شاہ ارزاں کے سجادہ نشیں پروفیسر سیّد شاہ حسین احمد پروگرام کی صدارت فرمائیں گے۔ ممتاز فکشن نگار داکٹر سنتوش دیکشت اور معروف محقق پروفیسر کرمیندو ششر مہمانِ اعزازی کے طور پر محفل کا حصّہ ہوں گے جبکہ نظامت کے فرائض رسالہ بھاشا سنگ، اردو ڈائرکٹوریٹ کے نائب مدیر ڈاکٹر افشاں بانو انجام دیں گی، اِس یک روزہ سمینار میں ڈاکٹر ظفر کمالی موجود ہوں گے۔



بزم صدف کے ڈائرکٹر پروفیسر صفدر امام قادری نے کہا کہ ظفر کمالی کی ادبی خدمات کے حوالے سے منعقدہ اِس سمینارمیں افتتاحی جلسے کے بعد دو تکنیکی اجلاس رکھے گئے ہیں، پہلے اجلاس کا عنوان ’شخصیت، ادبِ اطفال اور رباعی گوئی‘ اِس موقع سے صوبہ بہار کے مختلف اضلع سے بارہ نقّاد اور محققین کے مقالہ جات پیش کیے جائیں گے۔

پہلے جلسے کی صدارت ممتاز عالمِ دین اور ادیب مفتی محمد ثناءالہدیٰ قاسمی اور معروف افسانہ نگار جناب مشتاق احمد نوری مشترکہ طور پر کریں گے۔ اس جلسے میں ڈاکٹر اظہار خضر، جناب اسفر فریدی، ڈاکٹر ظفر امام قادری، ڈاکٹر امتیاز سرمد، ڈاکٹر انوار الحسن، ڈاکٹر منی بھوشن کمار، جناب جاوید اقبال، داکٹر تسلیم عارف، ڈاکٹر صالحہ صدیقی، محترمہ شگفتہ ناز، محترمہ نازیہ تبسّم، جناب محمد شوکت علی، جناب محمد مرجان علی؛ اپنے تحقیقی و تنقیدی مقالات پیش کریں گے۔ جب کہ تقریب کا دوسرا اجلاس ظفر کمالی کی تنقید و تحقیق اور ظرافت نگاری کے اعتراف و احتساب کے لیے متعین ہے۔

اس جلسے کی مجلسِ صدارت میں داکٹر اظہار خضر اور ڈاکٹر ظفر امام قادری شامل رہیں گے، گیارہ مقالاں خواں حضرات میں مشتاق احمد نوری، مفتی محمد ثناءالہدیٰ قاسمی، ڈاکٹر ظفر امام قادری، ڈاکٹر ریحان غنی، ڈاکٹر محمد ذاکر احسین، ڈاکٹر عطا عابدی، مفتی محمد ولی اللہ قادری، داکٹر افشاں بانو، جناب رہبر مصباحی، جناب عبد الوہاب قاسمی، جناب محمد عارف اقبال، شازیہ حسن کی شرکت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ظفر کمالی کی ادبی خدمات کے بارے میں تفصیل کے بعد گفتگو ممکن ہو سکے گی۔ منظوم تاثّرات کے لیے ظفر صدیقی، شاہد اختر، شکیل سہسرامی، زاہدسیوانی اور ڈاکٹر التفات امجدی افتتاحی اجلاس میں موجود ہوں گے۔

مفتی محمد ثناءالہدیٰ قاسمی اور صابر رضا رہبر مصباحی کی تازہ کتابوں کا اجرا بھی اِس موقعے سے عمل میں آئے گا، بڑے پیمانے پر پروگرام کے دعوت ناموں کی تقسیم عمل میں آئی ہے مگر عین ممکن ہے کہ کسی شائقِ اردو تک یہ دعوت نامہ پہنچنے سے رہ گیا ہو ، ایسی صورتِ حال میں بزمِ صدف نے اردو کے لاکھوں شائقین سے معذرت کی ہے اور اُن سے گزارش کی ہے کہ اِس خبر کو ہی دعوت نامہ تصوّرکرتے ہوئے 20 /نومبر(اتوار) کو دس بجے دن میں بہار اردو اکادمی کے ہال میں تشریف لائیں اور اردو کے ایک ایسے سچے خادم اور کثیر الجہات تخلیق کار ڈاکٹر ظفر کمالی کی خدمات کے اعتراف کے تاریخی موقع پر شریک ہوں۔