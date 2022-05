پٹنہ: جن تانترک وکاس پارٹی کے قومی صدر اور پٹنہ کے مشہور بلڈر انیل کمار نے پریس کانفرنس منعقد کر ریاستی حکومت اور پولس محکمہ کے ایک اعلیٰ افسران پر کئی الزامات عائد کرتے ہوئے حکومت سے اپنے جان کو خطرہ بتاتے ہوئے انصاف کی اپیل لگائی ہے، انیل کمار نے کہا کہ میڈیا میں مسلسل ان کی صاف شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے،انہوں نے کہا کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں اور نہ بہار سے دربدر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لوگ مجھے مجرموں کی فہرست میں شامل نہ کریں، پہلے حقائق کا پتہ کریں پھر لکھیں۔

انیل کمار

it Has Become Difficult to do Business in Bihar, Senior Officials Also Put Pressure





انیل کمار نے کہا کہ وہ 1989 سے بہار میں کاروبار کر رہے ہیں، آج تک میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پھر بھی حکومت نے مجھے مجرم کہہ کر جیل بھیج دیا جہاں ان کا منشا میرے قتل کا تھا،

انہوں نے کہا کہمجھے 8 ماہ تک جیل میں رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایاگیا، اگر میں جیل سے باہر نہیں نکلتا تو میرے قتل کا منصوبہ بن چکا تھا، انیل کمار نے کہا کہ کیا بہار میں کاروبار کرنا جرم ہے، یا سچ بولنا جرم ہے، ریاست کے ہر حصے میں ڈکیتی، قتل، عصمت دری جیسے گھناؤنے واقعات ہو رہے ہیں لیکن حکومت مجھے مجرم قرار دے کر جیل بھیجی چکی ہے، حکومت بتائے کہ ان کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ جبکہ اصل مجرم باہر گھوم رہے ہیں، ان پر ان کی گرفت نہیں ہے. ہمارے خلاف جعلی طریقے سے درجنوں مقدمات بنائے گئے لیکن ان جھوٹے مقدمات کی حقیقت کیا ہے۔



کاروباری انیل کمار نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں لیکن آج تک کسی نے ہمارے کام پر سوال نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے ایک سینئر پولس افسر پر کم پیسوں میں زبردستی دکان کی رجسٹریشن کرانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس افسر نے 1 کروڑ میں ڈیل کی گئی دکان کو 24 لاکھ دے کر زبردستی رجسٹریشن کروانے کی کوشش کی، یہ معاملہ گاندھی میدان تھانہ میں بھی زیر التوا ہے، مگر اب پانی سر سے نکل گیا ہے، میں مسلسل حکومت کے وہ منصوبے جس میں سرعام دھاندلی ہوتی ہے،اس پر بولتا ہوں تو حکومت ہمیں مارنے کی سازش کر رہی ہے۔

انہوں نے مزیدکہا کہ میں نے یہاں 2016 سے کاروبار کرنا بند کر دیا کیونکہ ہمیں حکومت اور انتظامیہ نے بہت پریشان کیا. اس کے باوجود حکومت باہری صنعت کاروں سے گزارش کرتی ہے کہ وہ یہاں صنعت لگائیں اور تاکہ بہار ترقی کر سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ہی ڈر و خوف کے ماحول کی وجہ سے کوئی کاروباری یہاں نہیں آنا چاہتاہے۔