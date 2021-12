بہار مدرسہ بورڈ کے چیئرمین نے شراب بندی مہم liquor prohibition Campaign In Bihar کی کامیابی کے لیے آج گیا سے ایک رتھ روانہ کیا جو لوگوں کو شراب سے متعلق بیدار کرے گا۔





وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی " شراب بندی Liquor Ban In Bihar اور نشہ مکت بہار" بنانے کی مہم کو اب سرکار سے منظور شدہ مدرسہ کے اساتذہ گاؤں گاؤں تک پہنچائیں گے اور لوگوں سے نشہ مکت بہار بنانے کی اپیل کریں گے۔

اسی کڑی میں آج مدرسہ بورڈ کے چیئرمین عبدالقیوم انصاری بیداری رتھ کے ساتھ گیا پہنچے تھے۔ جہاں انہوں نے سرکٹ ہاوس میں محکمہ ایجوکیشن، محکمہ اقلیتی فلاح کے افسران اور سرکاری مدرسہ کے اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں شراب بندی قانون، Liquor Ban Law In Bihar ویکسینیشن اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کو کہا۔

عبدالقیوم انصاری نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیداری مہم کی شروعات کی ہے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی یہ پہل اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ شراب اسلام مذہب کو ماننے والوں کے لیے حرام ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمدﷺ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی شراب سے ہونے والے نقصانات کو بتایا تھا تاہم مسلمانوں کا کچھ حصہ آج بھی شراب نوشی کو ترک نہیں کررہا ہے۔ تاہم اس کے لیے ہم مہم چلائیں گے تاکہ ہمارا معاشرہ شراب نوشی کو ترک کردے۔