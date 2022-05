بارہمولہ: شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے سوپور، پٹن، بانڈی پورہ کے ساتھ ساتھ زینگیر کے علاقوں کے اندر تیز آندھی نے تباہی مچائی اور اس کے ساتھ زور دار بارش بھی ہوئی۔ زبردست تیز آندھی نے کئی رہائشی، تجارتی ڈھانچے کی چھتیں اڑا دیں اور درخت جڑ سے اکھاڑ دیے Strong winds wreaked havoc in many parts of Baramulla۔

ویڈیو دیکھیے۔

پٹن، سوپور اور بانڈی پورہ سمیت شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کی وجہ سے درجنوں رہائشی مکانات، بجلی کی ترسیلی لائنوں کو نقصان پہنچا جب کہ درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ کئی علاقوں میں شدید ژالہ باری نے پھل دار باغات کے درختوں کو بھی تباہ کر دیا۔ تیز ہواؤں کے باعث متعدد درخت زمین پر گرنے سے اندرونی سڑکوں پر ٹریفک کی آمدورفت بھی معطل ہو گئی۔ Strong winds wreak havoc in parts of North Kashmir

تیز ہواؤں کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی کیونکہ تیز ہواؤں نے ٹرانسمیشن لائنوں کو نقصان پہنچایا اور ان علاقوں میں مختلف مقامات پر بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ تاحال آندھی کی وجہ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔