ضلع بارہمولہ کے بونیار، اوڑی میں گزشتہ شام دیر گئے آتشزدگی میں ایک دکان اور اس میں موجود املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ مقامی باشندوں کے مطابق بدھ کی شام قریب دس بجے اچانک دکان سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور آناً فاناً آگ نے پوری دکان کو اپنی زد میں لے لیا۔ آتشزدگی میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

بونيار، اوڑی میں شبانہ آتشزدگی، دکان خاکستر

مقامی باشندوں نے بتایا کہ آتشزدگی کی اطلاع فوری طور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کو دی گئی تاہم مقامی رضاکاروں نے فائر سروس کا انتظار کرنے کے بجائے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے جو توڑ کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر بعد فائر اینڈ ایمرجنسی کا عملہ موقع پر پہنچا اور انہوں نے آگ کو بجھانے میں کامیابی حاصل کر لی تاہم اس دوران دکان میں موجود سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔

مقامی باشندوں نے بتایا کہ علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی خدمات نہ ہونے ہونے کے سبب آتشزدگی کے دوران لوگوں کی املاک کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے حکام سے علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی خدمات شروع کرانے کی اپیل کی ہے۔ وہیں اوڑی پولیس نے دکان میں لگی آگ کے حوالے سے کیس درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔