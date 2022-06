بارہمولہ: شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے تحصیل ہیڈکواٹر سوپور سے نو کلو میٹر دور وٹلب سنگری ٹاپ پر گورنر انتظامیہ، محکمہ جل شکتی اور محکمہ میکینیکل ڈویژن کے خلاف مقامی لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے لگاتار ہم صاف پانی کی ایک ایک بوند سے ترس رہے ہیں لیکن محکمہ جل شکتی اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے Protest against non-supply of water in Sopore۔

ویڈیو دیکھیے۔



اس حوالے سے مقامی لوگوں نے جل شکتی پر یہ الزام بھی لگایا کہ اس علاقہ میں محکمہ کے ملازمین کبھی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یا تو ہمیں صاف پانی کا انتظام کریں یا تو ہمیں صاف پانی کی ایک گاڑی کے ذریعے سے پانی فراہم کریں۔

