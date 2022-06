بارہمولہ: این آئی اے کی طرف سے بارہمولہ میں مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ NIA Raids Again in Baramulla at Multiple Places۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج ایک بار پھر این آئی اے کی طرف سے چھاپہ مار کارروائی کی جارہی ہے۔ NIA Raids in Baramulla

بارہمولہ میں این آئی اے کے متعدد مقامات پر چھاپے

ذرائع کے مطابق سنگری ٹاپ اور خان پورہ بارہمولہ میں اس کارروائی کو انجام دیا جارہا ہے۔ Raid on Sangri Top and Khanpura Baramullaاس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

واضح رہے کہ ایک روز قبل بدھ کے روز ضلع بارہمولہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے دو الگ الگ جگہوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران موبائل فون اور دیگر اہم دستاویزات ضبط کیے تھے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے حیدر کالونی علاقے میں این آئی اے کی طرف سے چھاپہ مار کارروائی میر صاحب اور حیدر کالونی بارہمولہ میں انجام دی گئی تھی۔ خواجہ باغ حیدر محلہ کے معراج الدین اور اولڈ ٹاؤن میں ظہور احمد کے گھر پر چھاپہ مارا گیا جس میں بتایا جاتا ہے دونوں جگہوں سے موبائل فون اور دیگر کاغذات ضبط کیے گئے تھے۔

اس سے قبل بھی گزشتہ 14 مئی کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے ضلع شوپیان کے امام صاحب علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئی تھیں۔ اس دوران ایک فرد کو این آئی اے نے گرفتار بھی کیا تھا۔ یہ چھاپہ موبائل فون اور سم کارڈز کی فروخت کا کاروبار کرنے والے افراد کی رہائش گاہوں اور دکانوں پر کی گئی تھی۔

