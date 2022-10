بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں جموں کشمیر آل الائنس پارٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا،اس تقریب میں مذکورہ پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں اور کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی،اس میٹنگ میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ اس تقریب میں شرکت کرکے ہم بہت خوش ہیں،کیونکہ دیگر سیاسی جماعتوں نے گزشتہ بیس پچیس سالوں میں جموں و کشمیر کو ہر محاذ پر پسماندہ کردیا ہے،تاہم اب ہمیں امید ہے کہ ہم ان پسماندگی کے ماحول سے نکل کر ترقی کی جانب گامزن ہونگے،اور خطہ کی ترقی ہوگی۔ Jammu and Kashmir All Alliance is committed to uplifting the youth

اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رہنما راقب رشید نے بنایا کہ اس پارٹی کی تشکیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم جموں و کشمیر کے نوجوانوں کی بہتری کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج تک کشمیری نوجوان کے ساتھ صرف خواب دکھا گیا ہے،انہوں نے مزید کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے،لوگوں سے تعمیر و ترقی کے نام پر ووٹ تو مانگے لیکن روزگا اور ملازمت کے سلسلہ میں انہوں نے کوئی موثر اقدام نہیں اٹھایا۔

راقب رشید نے مزید کہا کہ یہ سفر مشکل ضرور ہے،تاہم کشمیریوں کے لئے اور کشمیر کی بہتری کے لئے ہم محنت کرینگے،انہوں نے بتایا کہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں صرف اپنے فائدہ کے لے کام کرتی ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم کشمیر میں بےروزگاری کا خاتمہ کر کے روزگار کے نئے مواقع فارہم کرائینگے،انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت کو ترقی سے کوئی مطلب نہیں ہے،انہیں کشمیر نوجوانوں کی ترقی اور بھلائی سے کوئی سرورکار نہیں ہے