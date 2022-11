شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند اور ان کے ایک معاون کو گرفتار کیا گیا ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق شاہ فیصل مارکیٹ سوپور میں ایک تلاشی مہم کے دوران عسکریت پسند اور ان کے ایک معاون کو گرفتار کیا گیا ہے، اس دوران ان عسکریت پسندوں کے قبضے سے کافی اسلحہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔

گرفتار کئے گئے عسکریت پسند کی شناخت رضوان مشتاق وانی جبکہ ان کے معاون کی شناخت جمیل احمد پراہ کے طور پر ہوئی ہے-Arms recovered from the possession of militants

پولیس کے ایک پریس بیان کے مطابق یہ عسکریت پسند سوپور میں غیر مقامی باشندوں پر حملہ کرنے کے کوشس میں تھے۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن سوپور میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔



