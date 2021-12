گزشتہ روز مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے Militants Attack in Bandipora میں مارے گئے پولیس اہلکاروں کو پولیس لائنز بانڈی پورہ میں Tribute To Slain Police Officers in Bandipora خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

ویڈیو

واضح رہے کہ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے گلشن چوک میں عسکریت پسندوں نے پولیس پارٹی Militants Attack in Bandipora پر حملہ کردیا تھا جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہوگئے تھے جہیں پولیس لائنز بانڈی پورہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

بتادیں کہ گزشتہ روز نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں کانسٹیبل فیاض احمد اور محمد سلطان ہلاک ہوگئے تھے۔ دونوں کو پر وقار طریقے سے آج پولیس لائنز بانڈی پورہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جس میں ڈی آئی جی نارتھ کشمیر دیگر پولیس افسران اور ڈی ڈی سی بانڈی پورہ بھی موجود تھے۔

