شمالی کشمیر North Kashmirکے ضلع بانڈی پورہ کے سمبل تحصیل کی کئی سرکاری عمارتیں خستہ ہو چکی ہیںDilapidated Govt Buildings in Sumbal۔ مقامی باشندوں نے خستہ حال سرکاری عمارتوں کی شانہ رفتہ بحال کرنے، انکی تعمیر و مرمت کے علاوہ تزئین و آرائش کا بھی مطالبہ Demand for Renovation of Sumbal Tehsil Govt Buildingsکیا ہے۔

مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ قریب چھ دہائیاں قبل سمبل کو تحصیل کا درجہ دیکر یہاں اُس وقت کے جموں و کشمیر کے وزیر اعظم خواجہ غلام محمد بخشی نے کئی عمارتیں تعمیر کروائی تھیں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ 60برس سے بھی زیادہ عرصہ کے دوران سرکاری عمارتیں خستہ ہو چکی ہیں۔

انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ خستہ حال سرکاری عمارتوں تزئین و آرائش حتی کہ ضروری تعمیر و مرمت کے حوالے سے بھی ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔

مقامی باشندوں نے سمبل تحصیل میں قدیم طرز پر تعمیر کی گئی مختلف سرکاری عمارتوں کی مرمت و تزئین کا مطالبہ کیا ہے۔