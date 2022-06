ریاست پنجاب کے معروف گلوکار سدھو موسے والا کی ہلاکت کے خلاف ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں سکھ طبقے سے وابستہ افراد نے احتجاجی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا۔ Protest Against Sidhu Moose Wala killing احتجاج میں شامل افراد نے سدھو موسے والا کو ’’نوجوانوں کے لیے نمونہ اور رول ماڈل‘‘ قرار دیکر انکے قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔

سدھو موسے والا کی ہلاکت پر اننت ناگ میں احتجاج

احتجاج میں شامل سکھ نوجوانوں نے پنجاب حکومت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا: ’’سدھو موسے والا کے قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں۔‘‘ Protest in Anantnag Against Killing of Sidhu Moose Walaانہوں نے پنجاب حکومت سے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سدھو موسے والا کے قاتلوں کو تلاش کرکے انہیں سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں رہائش پذیر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا۔

واضح رہے کہ سدھو موسے والا کو اتوار کے روز پنجاب میں ضلع مانسا کے جواہر علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ Protest in kashmir Against Sidhu Moose Wala Killing اسلحہ برداروں نے سدھو کی گاڑی پر 30 سے زائد گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں اسکی موت واقع ہوئی۔