پانزتھ، اننت ناگ: قدرت نے جہاں وادیٔ کشمیر کے ذرے ذرے کو اپنی کاریگری سے سجایا ہے وہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہے، یہاں کے لاتعداد قدرتی چشمے ان ہی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ یہ قدرتی چشمے نہ صرف یہاں کے آبی وسائل کی پیداوار کے لیے اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ سرسبز و شاداب وادی کو دیدہ زیب بناتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا ایک ایسا گاؤں جہاں پانچ سو قدرتی چشمے موجود ہیں۔ اس گاؤں کا نام پانزتھ ہے۔ سینکڑوں صاف و شفاف قدرتی چشمے، سر سبز میدان، قد آور اور لہلہاتے چنار اس گاؤں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں۔ Panzath the Village of Natural Springs

سینکڑوں قدرتی چشموں سے مالامال گاؤں دنیا کی نظروں سے اوجھل

گاؤں کی بیشتر آبادی زمینداری سے منسلک ہے اور کھیتی یہاں کا ذریعۂ معاش ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں اس گاؤں کے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے 5 سو چشمے بیک وقت پھوٹ پڑے تھے، ان تمام چشموں کا پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، جو آج پانزتھ ناگ کے نام سے مشہور ہے۔ قاضی گنڈ علاقے سے محض دو کلومیٹر دور اس چشمہ سے 35 گاؤں کو پینے کا پانی فراہم ہوتا ہے۔ اس قدرتی چشمہ میں مچھلیوں کی ایک خاصی تعداد بھی موجود ہے۔ چشمہ میں کشمیری مچھلی کے علاوہ ٹراؤٹ مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ The population of Panzath village is connected with agriculture

مذکورہ گاؤں میں ہر برس مئی کے مہینے میں مچھلیاں پکڑنے کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں سینکڑوں مقامی لوگ، پانزتھ ناگ میں مچھلیاں پکڑنے کے لئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ لوگ چشمے کی بھرپور صفائی بھی کرتے ہیں۔ جس سے کھیتوں کی سینچائی کے لئے راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے۔ دراصل اس مچھلی میلے کا تعلق زراعت کے ساتھ بھی ہے۔ جس کا انعقاد دھان کی پنیری لگانے سے قبل کیا جاتا ہے۔

ماضی میں کئی معروف سیاستدانوں نے اس گاؤں کا دورہ کیا اور پانزتھ گاؤں کو سیاحتی ولیج بنانے کا وعدہ بھی کیا لیکن ان کے وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پانزتھ گاؤں کو سیاحتی نقشہ پر لایا جائے تاکہ یہاں روزگار کے وسائل پیدا ہو سکیں۔