جنوبی کشمیر: ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں کل دیر شام ڈیوٹی پر تعینات ایک پولیس اہلکار کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہوگئی On Duty Cop Dies۔ ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس سلیکشن گریڈ کانسٹیبل نثار احمد مگلو کو کل شام دل کا دورہ پڑا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور تھا اور اسی دوران اسے دل کا دورہ پڑا۔ On Duty Cop dies in Kokernag



اگرچہ مذکورہ پولیس اہلکار کو ایس ڈی ایچ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار ڈی ڈی سی ممبرا لارنو کے ذاتی محافظ کے طور تعینات کیا گیا تھا۔

