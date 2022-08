اننت ناگ کے تھجی وارہ میں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے لیڈر پیر منصور حسین کی صدارت میں پارٹی اجلاس JKPC Party Convention in Anantnag منعقد کیا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سینیئر لیڈر بشارت بخاری نے کہا کہ حکومت کو چاہئے کہ تمام تذبذب کو ختم کر کے جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے پہل کرے تاکہ جموں و کشمیر میں ایک عوامی حکومت قائم ہو سکے۔ JKPC Party Senior Leader On Assembly Election in JK

'جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے حکومت کو پہل کرنی چاہیے'

علحیدگی پسند لیڈر یاسین ملک کی قید پر آل پارٹی میٹنگ طلب کرنے کے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے بشارت بخاری نے کہا کہ بیان کا مطلب یہ تھا کہ ان حالات پر تبادلہ خیال کیا جائے۔JKPC Party Convention in Anantnag

وہیں اس موقع پر پیر منصور نے کہا کہ پیپلز کانفرنس جموں کشمیر کی بڑی پارٹی کے طور ابھر رہی ہے اور یہ پارٹی لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق کام کر رہی ہے۔ اجلاس کے دوران جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے رہنماؤں نے کارکنان سے تلقین کی کہ وہ انتخابات کے لیے تیار رہے اور پارٹی کے ایجنڈے کو گھر گھر پہنچائیں۔ JKPC Party Convention in Anantnag