اس حوالے سے مونسپل کونسل بجبہاڑہ Municipal Council Bijbehara کے ایگزیکٹو افیسر سہیل احمد ملک نے کہا کہ اس تعلق سے مونسپل کونسل بجبہاڑہ کی جانب سے پہلے بھی انہدامی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے چلتے میونسپل عملے نے پہلے بھی غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ڈانچوں کو منہدم کیا گیا۔

Illegal Construction in Bijbehara: بجبہاڑہ میں غیر قانونی طریقے سے پانچ دوکانیں تعمیر کی گئی

انہوں نے کہا کہ کچھ شر پسند عناصر موقع کا فائدہ اٹھا کر غیر قانونی طور پر تعمیرات کھڑا کرتے ہیں، جس کے چلتے انہوں نے زرپارہ کے قریب لوہے کے ڈانچوں سے بنے دکانیں تعمیر کی ہے، جس کے لیے انہیں نوٹس بھیج دی گئی ہے کہ وہ خود بہ خود 48 گھنٹوں کے اندر ان ڈانچوں کو منہدم کریں۔ Illegal Construction in Bijbehara

یہ بھی پڑھیں: Encroachment Drive on the Banks of River Jhelum: پانپور میں دریائے جہلم کے باندھ پر غیرقانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی

انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کی طرف سے یہ کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی تو 48 گھنٹوں کے بعد میونسپل عملہ خود ان ڈانچوں کو منہدم کرے گا۔ Illegal Construction in Bijbehara