اننت ناگ: جنوبی ضلع اننت ناگ کے چھترگل علاقے میں منگل کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی، جب بیٹے کی سڑک حادثے میں موت ہونے کی خبر سن کر والد کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اننت ناگ کے پانچلتھان شانگس علاقے میں منگل کی صبح عارف احمد وانی ولد عبدالرحمان وانی سڑک حادثہ میں شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ دراصل وہ موٹر سائیکل سے کہیں جا رہے تھے۔ اس دوران مسافر بردار گاڑی سے ان کی ٹکر ہوگئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگئے۔Father Dies Of Shock After Son Killed In Road Accident

حادثے میں بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی باپ کی حرکت قلب بند ہونے سے فوت

عارف احمد کو علاج و معالجے کے لیے فوری طور پر سب ضلع ہسپتال شانگس پہنچایا گیا لیکن وہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ وہیں یہ خبر سنتے ہی والد کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی۔ باپ بیٹے کی موت سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسافر بردار گاڑیوں اور بائیک سوار نوجوانوں کو احتیاط سے سڑکوں پر چلنا چاہیے تاکہ اس طرح کے حادثات پیش نہ آئیں۔ وہیں مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متوفی کے اہل خانہ کو امداد فراہم کی جائے، کیونکہ باپ بیٹے کی موت کے بعد اس کنبے میں کوئی کمانے والا نہیں بچا۔ ایسے میں آگے چل کر اس خاندان کا جینا محال ہو جائے گا۔ Father Dies Of Shock After Son Killed In Road Accident