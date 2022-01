جموں و کشمیر کے نوجوانوں کی ہنر مندی اور صلاحیت کے جہاں پوری دنیا میں چرچے ہیں وہیں یہاں کے نوجوان پرتناؤ دور میں رہ کر ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیتے ہیں کہ تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جنوبی کشمیر کے کلر پہلگام کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے محسن گلزار نے ''دی تھری آئیز'' (امیٹیشن، انسپریشن اور انوویشن) کے عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے۔ Pahalgam B.oy pens down a book

اس کتاب میں مصنف نے تقلید پر تحریک کی اہمیت کے علاوہ یہ اختراعی خیالات کی افادیت پر بھی روشنی ڈالی۔ اس کتاب میں لوگوں کو سخت محنت کرنے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کےلیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ زندگی میں کامیابی حاصل کی جاسکے۔ The Three I's: Imitation, Inspiration and Innovation

اس کتاب کی رسم رونمائی کے موقع پر پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی بارہ مولہ بھی موجود تھے، انہوں نے محسن کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نوجوان ہمارے سماج کےلیے ایک رول ماڈل ہیں، انکے اس کارنامے کو دیکھ کر باقی نوجوانوں میں بھی کچھ کرنے کی چاہ جاگ جائے گی۔

24 سالہ محسن گلزار کا تعلق جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے کلر گاؤں سے ہے۔ وہ سرہاما (جموں اور کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا ایک گاؤں) میں پلا بڑھا، اپنے ماموں کا گھر، جہاں اس کے دادا دادی نے اس کی پرورش کی اور جہاں وہ اب بھی مقیم ہے۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے انگریزی میں ماسٹر ڈگری مکمل کی ہے۔ 2018 میں پہلی بار، وہ کسی سے بہت متاثر ہوا، اور اپنے احساسات و جذبات کو کتابی شکل دی ۔