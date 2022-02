اننت ناگ پولیس نے عسکریت پسندوں کے دو گروہ کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ اس سلسلہ میں تین عسکریت پسندوں سمیت گیارہ معاون گرفتار کیا گیا ہے۔



جموں و کشمیر پولیس نے منگل کے روز اننت ناگ میں جیش محمد کے دو عسکریت پسندوں کے (ماڈیول) گروہ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں تین ہائبرڈ عسکریت پسندوں سمیت 11 معاون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ Three Hybrid Militants Among 11 held



پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود سمیت غیر قانونی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کی بنیاد پر جیش محمد تنظیم سے وابستہ عسکریت پسند اننت ناگ کے سریگفوارہ بجبہاڑہ کے علاقوں میں پولیس اور سکیورٹی فورسز پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ،جس کے بعد پولیس نے مختلف مقامات پر ناکے قائم کئے2 Militant modules busted in Anantnag



سریگفوارہ کے سکھڑس کراسنگ پر قائم ایک ناکہ چیکنگ کے دوران ایک بائک سوار کو روکا گیا جس کے ساتھ مزید دو افراد سوار تھے، مذکورہ افراد نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن الرٹ پولیس پارٹی نے انہیں پکڑ لیا۔



تلاشی کاروائی کے دوران ان سے ایک میگزین اور کچھ گولہ بارود کے ساتھ دو چینی ساخت کے پستول برآمد کئے گئے ۔ ابتدائی پوچھ تاچھ کے دوران انہوں نے اپنی شناخت عباس احمد خان ولد نذیر احمد خان، ظہور احمد گوگجری ولد عبدالرشید گوجری ساکنہ ودائی اور لیور پہلگام کے رہنے والے ہدایت اللہ کُوٹے ولد عبدالرزاق کوٹے کے طور پر ہوئی ۔ 2 Militant modules busted in Anantnag

انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ جیش محمد کے ساتھ منسلک ہیں اور پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور ان کے کہنے پر وہ سری گفوارہ کے علاقے میں پولیس و سکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے کی طاق میں تھے جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کی ایک شاخ کے ایف ایف، میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ Three Hybrid Militants Among 11 held



ان کے مزید انکشاف پر، دو اور عسکریت پسندوں کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ودائی سریگفوارہ کے رہنے والے شاکر احمد گوجری ولد فیاض احمد گوجری اور مشرف امین شاہ ولد محمد امین ساکنہ کاٹھسو سری گفوارہ شامل ہیں۔



پولیس نے بتایا کہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود سمیت مزید غیر قانونی مواد بھی برآمد کیا گیا، انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ایف آئی آر زیر نمبر 04/2022 قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں درج کیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔



وہیں اننت ناگ پولیس نے بجبہاڑہ علاقے میں ایک اور عسکریت پسند ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا جس میں جیش محمد کی شاخ، کے ایف ایف سے وابستہ 6 عسکریت پسندوں کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے گولہ بارود سمیت غیر قانونی مواد برآمد کیا۔ جن کی شناخت لیور پہلگام کے رہنے والے فیاض احمد خان ولد غلام حسن خان، یینڑ کے رہنے والے منتظر رشید میر ولد عبدالرشید، سکھڑس علاقہ سے تعلق رکھنے والے محمد عارف خان ولد فاروق احمد خان، عادل احمد ترے ولد غلام نبی ترے ہٹی گام ، زاہد احمد نجار ولد نذیر احمد نجار لیور پہلگام اور ایک نابالغ لڑکا جس کی شناخت مخفی رکھی گئی ہے



اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔