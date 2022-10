سڈنی:یہاں ایک پریس کانفرنس میں ہاردک پانڈیا سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، مہامبرے نے کہا کہ ہاردک تمام میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کسے آرام دیا جائے۔ کسی خاص کھلاڑی کے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہاردک ہمارے لیے بہت اہم کھلاڑی ہیں۔ وہ آل راؤنڈر ہونے کے ناطے ٹیم میں کافی توازن لاتے ہیں۔NO Planning To Rest Some of players Says Paras mhammrey

مہامبرے نے کہا ’’اس کے علاوہ، میدان پر ان کا رویہ اہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے میچ میں دیکھا، انہوں نے ایک اہم اننگز کھیلی۔ جی ہاں، وراٹ (کوہلی) نے میچ ختم کیا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ میچ کو آخر تک لے جانے سے مخالف ٹیم پر دباؤ پڑے گا، آپ کو تجربے کی ضرورت ہے۔ وراٹ کی کارکردگی کا اتنا کریڈٹ ہاردک کو بھی دینا چاہیے۔ آرام کی سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ ہر میچ اہم ہے‘‘۔

پاکستان کے خلاف میچ میں محمد سمیع نے بھی کلیدی کردار ادا کیا جو انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد تقریباً ایک سال بعد اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل رہے تھے۔ سمیع نے افتخار احمد کا وکٹ لیا جنہوں نے اپنے چار اوور میں صرف 25 رن دے کر 51 (34) رن بنائے۔

مہامبرےنے کہا ’’یہ اس وقت شروع ہوا جب وہ (سمیع) نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے) گئے تھے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا، وہ کس فارم میں تھے۔ ہمیں جو بھی ردومل ملا ، ہم اس بارے میں بہت خوش ہیں۔NO Planning To Rest Some of players Says Paras mhammrey