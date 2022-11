نئی دہلی: فٹبال ورلڈ کپ کے پانچویں روز تین میچ کھیلے جائیں گے۔ پرتگال اور گھانا کے درمیان جمعرات یعنی آج ہونے والے دن کے تیسرے میچ میں سب کی نظریں اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو پر ہوں گی جو اپنا پانچواں اور ممکنہ طور پر آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے اپنا معاہدہ ختم کرنے کے بعد 37 سالہ کھلاڑی منگل سے کلب کے بغیر ہیں۔ رونالڈو نے یونائیٹڈ کے کوچ ایرک ٹین ہاگ، کلب کے مالک اور ساتھی کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ All eyes will be on Ronaldo Today

رونالڈو اس وقت کسی کلب کی ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی اس بات کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی کہ تجربہ کار کھلاڑی مستقبل میں کس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ پانچ بار سال کے بہترین کھلاڑی منتخب ہونے والے رونالڈو اگر اپنے رنگ میں ہوں تو پھر کوئی ٹیم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔

فٹبال ورلڈ کپ کے پانچویں روز تین میچ کھیلے جائیں گے۔ دن کا پہلا میچ سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 25 سالہ بریل ایمبولو سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کے لیے سب سے اہم کھلاڑی ہیں۔ جب سوئٹزرلینڈ کی ٹیم قطر میں اپنا میچ کھیلے گی تو ایمبولو پر ٹیم کے لیے اچھی کارکردگی کا دباؤ ہوگا۔

آج جب جنوبی کوریا اپنے ورلڈ کپ گروپ ایچ کے افتتاحی میچ میں یوروگوئے سے مقابلہ کرے گا، تو سب کی نظریں اسٹار اسٹرائیکر سان ہیونگ مِن پر ہوں گی، جن سے امید کی جارہی ہے کہ وہ حفاظتی ماسک پہن کر میدان میں اتریں گے۔

سون نے 104 بین الاقوامی مقابلوں میں 35 گول اسکور کیے ہیں لیکن چیمپئنز لیگ کے ایک میچ میں مارسیلی کے چانسلر ایمبیمبا کے ساتھ ٹکر کے بعد بائیں آنکھ میں فریکچر ہونے کے بعد اسٹرائیکر 2 نومبر سے نہیں کھیلے ہیں۔

