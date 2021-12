سری لنکا کے اسپن گیند باز رمیش مینڈس کے 70 رنز پر 6 وکٹ اور 66 رنز پر 5 وکٹ جب کہ لاستھ ایمبولدینیا کے 94 پر 2 اور 35 پر 5 وکٹ کی خطرناک گیندبازی کے بدولت سری لنکا نے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے پانچویں اور آخری دن جمعہ کے روز ویسٹ انڈیز کو 164 رنوں سے شکست Sri Lanka won Series Against West Indies دے کر دو میچوں کی سیریز کو 2-0 سے کلین سویپ کردیا۔

میچ کے پانچویں اور آخری دن جیت کے لیے 297 رنز کا تعاقب کرنے اتری مہان ٹیم ویسٹ انڈیز 56.1 اوورز میں 132 رنز بنا کر آل آؤٹ West Indies all out 132 runs in Second inning ہوگئی۔

سری لنکا نے 164 رنز سے بڑی جیت Sri Lanka Beat West Indies by 164 Runs درج کرکے سیریز2-0 اپنے نام کی۔ اس کی اس جیت میں آف بریک اسپن بولر رمیش مینڈس اور لیفٹ آرم اسپنر لاستھ ایمبولدینیا نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ رمیش اور امبولدینیا نے دوسری اننگ میں پانچ پانچ وکٹیں لے کر ویسٹ انڈیز کو 132 رنز پر آل آؤٹ کر کے ٹیم کو فتح دلائی۔

اس سے پہلے رمیش نے پہلی اننگ میں 70 رن پر چھ اور امبولدینیا نے 94 رن پر دو وکٹ لیے۔ رمیش کو پوری سیریز میں 15 وکٹیں لینے پر 'پلیئر آف دی سیریز' Player of the Series Ramesh Mendis قرار دیا گیا، جب کہ ان کے ساتھی دھننجے ڈی سلوا Player of the Match De Silva کو دوسری اننگ میں ناٹ آوٹ سنچری بنانے پر 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔

قابل ذکر ہے کہ دھننجے کی 155 رنز کی ناقابل شکست اننگ کی وجہ سے سری لنکا ویسٹ انڈیز کو 300 کے قریب کا ہدف دینے میں کامیاب رہا۔

سری لنکا نے 121.4 اوور میں 345 رنز نو وکٹ پر اننگ ڈکلیئر کر دی۔ دھننجے کے علاوہ اوپنر پتھم نسانکا نے 66 اور امبولدینیا نے اہم 39 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے لیے لیفٹ آرم اسپنر ویراسامی پرمول نے میچ میں آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔

یو این آئی