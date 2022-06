بنگلورو: 41 بار کی چمپئن ممبئی اور پہلی بار خطاب کی تلاش میں مصروف مدھیہ پردیش کے درمیان بدھ کو ہونے والے رنجی ٹرافی کے فائنل سے قبل، ممبئی کے ایک سابق کھلاڑی نے کہا، "کوئی بھی جیتے، شیواجی پارک" فاتح ہوگا۔ MP will face Mumbai in the final of Ranji Trophy

وہ ابتدائی دنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح ممبئی کے دو بہترین کھلاڑی امول مجمدار اور چندرکانت پنڈت جنہوں نے آنجہانی رماکانت اچریکر کی مشہور نرسری میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ وہ اب کوچ کے طور پر آمنے سامنے ہیں۔ ممبئی اور مدھیہ پردیش بدھ سے بنگلورو میں رنجی ٹرافی کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔

مجمدار اور پنڈت صرف مخالف ٹیموں کے دو کوچ نہیں ہیں۔ مجمدار نے پنڈت کی قیادت میں اپنے کیریئر کے آخری دنوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 04-2003میں، جب مجمدار کرکٹ چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے پنڈت کی قیادت میں اپنے کامیاب ترین سیزن میں سے ایک کا لطف اٹھایا، اور وہ اس سیزن میں ممبئی کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ Ranji Trophy

ممبئی کے پاس پرتھوی شا کی قیادت میں ایک باصلاحیت نوجوان بیٹنگ لائن اپ ہے، جو اس سیزن میں سنچری نہ بنانے والے بڑے ناموں میں سے واحد ہیں۔ یشسوی جیسوال نے لگاتار تین سنچریاں بنائی ہیں۔ سوید پارکر نے اپنے ڈیبیو پر ہی ڈبل سنچری بنائی اور ارمان جعفر اور سرفراز خان بڑی شراکت کے ساتھ سیمی فائنل میں آ رہے ہیں۔

اس کے مقابلے میں مدھیہ پردیش کے پاس غیر اعلانیہ بیٹنگ لائن اپ ہے۔ آئی پی ایل میں کمال دکھانے کے بعد نظریں رجت پاٹیدار پر ہوں گی۔ یش دوبے اور ہمانشو منتری اور 18 سالہ نوجوان اکشت رگھونشی کی شاندار کارکردگی ٹیم کو مضبوطی فراہم کرے گی۔

مزید پڑھیں:

مدھیہ پردیش کا باؤلنگ اٹیک خطرناک لگ رہا ہے جس کی قیادت کمار کارتیکیہ اور پونیت داتے کر رہے ہیں، جو رفتار اور اسپن کو اچھی طرح سے سنبھال رہے ہیں۔ سارانش جین کی شکل میں ان کے پاس ایک دوسرا اسپنر ہے، جبکہ انوبھو اگروال اور گورو یادیو، جنہوں نے سیمی فائنل میں اہم کردار ادا کیا، تیز گیندبازی حملے کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ MP will face Mumbai in the final of Ranji Trophy

کیوریٹر کو توقع ہے کہ پچ میں اچھی گھاس، اچھا باؤنس ہوگا اور تیزگیندبازوں کے لئے کافی نمی ہوگی۔

ممکنہ الیون:

ممبئی: پرتھوی شا (کپتان)، یشسوی جیسوال، ارمان جعفر، سوید پارکر، 5 سرفراز خان، ہاردک تومور (وکٹ کیپر)، شمس ملانی، دھول کلکرنی، تنوش کوٹیان، موہت اوستھی، تشار دیش پانڈے

مدھیہ پردیش: یش دوبے، ہمانشو منتری (وکٹ کیپر)، شوبھم شرما، رجت پاٹیدار، آدتیہ سریواستو (کپتان)، اکشت راگھوونشی، سارنش جین، انوبھو اگروال، گورو یادو، کمار کارتیکے، پنیت داتے

یواین آئی۔