ٹیم انڈیا کے نائب کپتان کے ایل راہُل کا جرمنی میں اسپورٹس ہرنیا کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ راہل نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کرکے اس کی جانکاری دی ہے۔ اس سرجری کی وجہ سے راہُل کے چند ماہ کے لیے مسابقتی کرکٹ سے باہر ہونے کا امکان ہے۔ انہیں کئی مہینوں سے کمر میں کھینچاؤ اور پیر کے پٹھوں میں چوٹ جیسی فٹنس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ راہُل نے تصویر کے کیپشن میں لکھا 'پچھلے کچھ ہفتے بہت مشکل رہے، لیکن سرجری کامیاب رہی۔ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری صحتیابی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے پیغامات اور دعاؤں کا شکریہ۔ جلد ہی ملیں گے۔' KL Rahul Surgery in Germany

بھارت واپسی پر نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے) کی اسپورٹس سائنس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر نتن پٹیل کی قیادت میں راہُل کا ری ہیبلیٹیشن شروع ہوگا۔ ان کی واپسی کے لیے وقت طے نہیں کیا جا سکتا لیکن اس معاملے سے باخبر ذرائع کا ماننا ہے کہ انہیں بھارتی ٹیم میں واپسی کے لیے مزید چند ماہ لگ سکتے ہیں۔ بی سی سی آئی کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ وہ (راہُل) کچھ دن آرام کریں گے اور پھر این سی اے میں ان کا ری ہیب شروع ہو جائے گا۔ باقاعدہ نیٹ سیزن شروع ہونے میں چند ہفتے لگیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ایشیا کپ میں واپسی کر پائیں گے یا نہیں۔ کے ایل راہُل کھیل کے مختصر ترین فارمیٹ میں بھارت کے کامیاب ترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں اور توقع ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سینیئر بلے باز اور باقاعدہ نائب کپتان لوکیش راہُل کا جرمنی میں اسپورٹس ہرنیا کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور امکان ہے کہ وہ مزید چند ماہ کے لیے مسابقتی کرکٹ سے باہر ہوجائیں گے۔ راہُل، جو اس ماہ کے شروع میں جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم ٹی 20 انٹرنیشنل سیریز سے باہر ہو گئے تھے، پچھلے کئی سالوں سے اپنے پیٹ کے نچلے حصے سے متعلق فٹنس مسائل میں مبتلا ہیں، جن میں کمر میں کھینچاؤ اور ٹانگ کے پٹھوں میں چوٹ شامل ہے۔

گزشتہ آٹھ برسوں میں اس 30 سالہ کرکٹر نے بھارت کے لیے 42 ٹیسٹ، 42 یک روزہ اور 56 ٹی 20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ بھارت واپسی پر ان کی بحالی نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے) کی اسپورٹس سائنس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر نتن پٹیل کی قیادت میں شروع ہوگی۔ Lokesh Rahul is in Germany for Treatment