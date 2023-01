نئی دہلی: سابق بھارتی گیند باز عرفان پٹھان نے کہا ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں روہت شرما کے ساتھ ایشان کشن کو بھارت کے اوپنر کے کردار میں رکھنا چاہئے۔ پٹھان نے اسٹار اسپورٹس کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کہاکہ "مجھے یقین ہے کہ آپ کو ابھی تین اوپنرز کی ضرورت ہے۔ روہت شرما، ایشان کشن میرے لیے اوپننگ جوڑی میں پہلے آتے ہیں اور پھر ان کے بعد شبھمن گل۔ گل بلاشبہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں، ان کے دو ٹی ٹوئنٹی میچ اچھے نہیں گزرے ہوں گے، لیکن ان میں صلاحیت ہے اور گل نے ون ڈے کرکٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے انہیں تیسرے نمبر پر رکھنا ضروری ہے، لیکن میں روہت اور ایشان کشن سے شروعات کروں گا کیونکہ ایشان نے ماضی قریب میں اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور رنز بنائے ہیں۔ Ishan should open with Rohit Says Irfan Pathan

کشن نے حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں 210 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنی پہلی ڈبل سنچری میں 10 چھکے اور 24 چوکے لگائے۔ میزبان ہندوستان منگل کو سری لنکا کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز کرے گا۔ اکتوبر میں منعقد ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے یہ سیریز بہت اہم ہوگی۔ عرفان نے کہاکہ ’’سیریز جیتنا ضروری ہے، چاہے ہم کوئی بھی سیریز کھیلیں۔ دو طرفہ سیریز جیتنا چاہے آپ گھر پر کھیلیں یا باہر کھیلنا آپ کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اہم ہے لیکن اس کا مقصد 2023 کا ورلڈ کپ ہوگا جو اس سال اکتوبر میں ہندوستان میں منعقد ہو رہا ہے۔ لہذا ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹیم کے کمبی نیشن پر کام کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق الیون کا انتخاب کرنا ہوگا۔"

انہوں نے کہاکہ “مجھے امید ہے کہ ٹیم انڈیا ان 20 میچوں میں صرف ان کھلاڑیوں کو میدان میں لائے گی جو 2023 ورلڈ کپ میں کھیلیں گے تاکہ ہر کسی کو خود کو تیار کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ ورلڈ کپ کی یہ تیاری ہندوستان بمقابلہ سری لنکا سیریز سے شروع ہوتی ہے۔ عرفان نے کہا کہ اس سیریز میں روہت شرما کا فارم میں واپس آنا ضروری ہے۔ روہت بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ون ڈے میں انگوٹھے میں فریکچر ہونے کے بعد ٹیم سے باہر ہو گئے تھے اور اس سیریز میں واپسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ “انجری سے واپس آنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ روہت شرما کے لیے فارم میں واپس آنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جو ایک کپتان کے لیے اہم ہے۔ دیکھئے ہندوستان کے لیے ایک محدود اوورز کے کرکٹر کے طور پر روہت شرما نے پچھلے کچھ سالوں میں غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں اس فارم کو جاری رکھنے اور اپنی وراثت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کی فارم میں واپسی کے ساتھ فٹنس بھی ایک چیلنج ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ان چیلنجز پر پوری طرح قابو پا لیں گے۔

یو این آئی