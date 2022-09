بنگلورو: بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی بلے باز ویدا کرشنامورتی زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہونے والی ہیں۔ ان کے خاندانی ذرائع نے تصدیق کی کہ ان کی منگنی کی تقریب 18 ستمبر کو بنگلورو میں ہوگی۔ ارجن اور ویدا دونوں نے اپنے خاص لمحات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں جو وائرل ہوگئی ہیں۔ Indian cricketer Veda Krishnamurthy to get engaged, proposal photos go viral

ویدا کرشنامورتی کووڈ 19 کی وجہ اپنی ماں اور بہن کو کھونے کے بعد مشکل دور سے گزر رہی ہیں۔ وہ فی الحال بھارتی ٹیم میں نہیں ہیں اور ٹیم میں واپسی کے لیے جد جہد کر رہی ہیں۔ ویدا کرشنامورتی نے بھارت کے لیے 48 ون ڈے کھیلی ہیں جس میں ان کے نام 829 رنز ہیں۔ وہیں 76 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 875 رنز بنا چکی ہیں۔ 29 برس کی ویدا کافی عرصے سے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہی ہیں۔

ارجن کی ویدا کرشنامورتی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور انہیں پرپوز کرنے کی تصویر وائرل ہوگئی۔ ارجن نے تصویر کا کیپشن دیا ہے And she said 'yes "اور انہوں نے کہا ہاں'"۔ اس جوڑے نے کرناٹک کے ایک دلکش مقام پر اپنی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔

ارجن بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں، جنہوں نے سنہ 2016 میں کرناٹک کے لیے فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کرناٹک پریمیئر لیگ میں بھی اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرچکے ہیں اور شیموگا لائنز کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں شامل ہیں۔