بھارت اور سری لنکا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ سیریز کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ بی سی سی آئی نے ٹویٹ کرکے اس کی جانکاری دی۔ T20 and Test series between India and Sri Lanka

سری لنکا کی کرکٹ ٹیم بھارت کا دورہ کرے گی۔ Sri Lanka Tour of India یہاں دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی ٹوئنٹی اور 2 ٹیسٹ میچ کا سیریز کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز 25 فروری سے کھیلی جانی تھی۔ لیکن اب ٹی ٹوئنٹی سیریز کا انعقاد 24 فروری سے کیا جائے گا۔

سری لنکا پہلے تین میچوں کا ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گا جس کے بعد دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز ہوگی، جو آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2021-23 کا حصہ ہوگی۔ ICC World Test Championship

لکھنؤ اب پہلے T20 میچ کی میزبانی کرے گا، جب کہ اگلے دو میچ دھرم شالہ میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ اب 4 سے 8 مارچ کے درمیان موہالی میں اور دوسرا 12 سے 16 مارچ تک بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔