انڈر 19 ایشیا کپ 2021 ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج بھارت کا مقابلہ پاکستان India vs pakistan in under 19 Asia Cup 2021 سے ہوگا۔ یہ میچ دبئی کے آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ نمبر 2 ICC Academy Ground No. 2 Dubai پر صبح 11 بجے سے کھیلا جائے گا۔

وہیں انڈر 19 ایشیا کپ 2021 کے اپنے پہلے میچ میں بھارت نے یو اے ای کو 154 رنز سے شکست India U-19 beat UAE U-19 دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت اپنے گروپ میں ٹاپ پر بنا ہوا ہے۔

انڈر 19 ایشیا کپ کا یہ 9واں سیزن 9th season of Under-19 Asia Cup ہے۔ اب تک کل 8 سیزن کھیلے جا چکے ہیں۔ بھارت نے 7 بار خطاب اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ایک ایک بار خطاب جیتنے میں کامیاب رہی ہیں۔

سنہ 2012 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا فائنل میچ ٹائی ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے دونوں کو مشترکہ فاتح قرار دیا گیا تھا۔