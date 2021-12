وراٹ کوہلی کی قیادت والی ٹیم انڈیا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ ICC Test Ranking List India at number One پر پہنچ گئی ہے۔ بھارتی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز India Vs New Zealand Test Series میں 0۔1 سے فتح کے بعد یہ کارنامہ انجام دیا۔

کانپور میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ بمشکل کیوی ٹیم نے ڈرا کرایا تھا۔ وہیں ممبئی ٹیسٹ میں پیر کو میچ کے چوتھے دن نیوزی لینڈ 372 رنز کی بڑی شکست India Beat New Zealand by 372 Runs کا سامنا کرنا پڑا۔

ممبئی ٹیسٹ میں موجودہ عالمی ٹیسٹ چیمپئن ٹیم نیوزی لینڈ کی کارکردگی خراب رہی۔ ٹیم پہلی اننگز میں 62 اور دوسری اننگز میں 167 رنز ہی بنا سکی۔ گھریلو میدان پر ٹیسٹ میچوں کی تاریخ میں رنز کے لحاظ سے بھارت کی یہ سب سے بڑی جیت India Biggest win in test match ہے۔

ممبئی ٹیسٹ میں بھارت کی بڑی جیت کے بعد اس کا ریٹنگ پوائنٹ 124 ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 3 ہزار 465 نمبر ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر موجود نیوزی لینڈ کی ٹیم کے 3 ہزار 021 پوائنٹس اور 121 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ آسٹریلیا تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان پانچویں نمبر پر قائم ہے۔

اس کے بعد جنوبی افریقہ چھٹے، سری لنکا ساتویں اور ویسٹ انڈیز آٹھویں نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش رینکنگ میں نویں اور زمبابوے دسویں نمبر پر ہے۔