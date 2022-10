بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز کی ٹیم آج T20 ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہے۔ نیدرلینڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پہلے بلے بازی کرتےہوئے بنگلہ دیش نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنائے اور نیدرلینڈز کو 145 رنز کا ہدف دیا۔ bangladesh sets 145 runs for netherlands

سپر 12 کے مقابلے میں آج بنگلہ دیشی ٹیم میچ جیت کر ٹورنامنٹ کی شاندار شروعات کرنا چاہے گی، جب کہ بنگلہ دیش کی کارکردگی پچھلے کچھ عرصے سے اچھی نہیں رہی ہے۔ ایشیا کپ میں بنگلہ دیش پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گیا تھا۔ نیدرلینڈز نے راؤنڈ 1 میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ نیدرلینڈ کی ٹیم بھی اتار چڑھاؤ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے میں بنگلہ دیش کو آج کے میچ میں محتاط رہنا ہوگا۔ Netherlands have opted to bowl against Bangladesh