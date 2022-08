دبئی: سری لنکا کے سابق کپتان مہیلا جے وردھنے Mahela Jayawardene نے کہا ہے کہ پاکستانی کپتان بابر اعظم Babar Azam مستقبل میں ٹیسٹ رینکنگ میں انگلینڈ کے بلے باز جو روٹ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ روٹ رواں برس جون سے ٹیسٹ بلے بازوں کی درجہ بندی میں سرفہرست ہیں۔ سنہ 2021 کے آغاز سے ان کی شاندار فارم کی وجہ سے انہیں سال کا بہترین کھلاڑی 'آئی سی سی مینز ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر' کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لیکن جے وردھنے نے بابر اعظم کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ٹیسٹ رینکنگ میں سرفہرست روٹ کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ Babar Azam Could Dethrone Joe Root at The Top of Test Rankings

اس وقت بابر اعظم تینوں فارمیٹس میں بلے بازوں کی رینکنگ میں ٹاپ تھری میں واحد کھلاڑی ہیں، جو ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ ساتھ ون ڈے رینکنگ میں بھی سرفہرست ہیں اور ٹیسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ جے وردھنے نے آئی سی سی ریویو شو کی تازہ ترین قسط میں کہا کہ 'میں کہوں گا کہ بابر اعظم کے پاس ایک موقع ہے۔ وہ تینوں فارمیٹس میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ان کی رینکنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر باصلاحیت کھلاڑی ہے اور ہر حالت میں کھیلتا ہے۔'

انہوں نے کہا کہ بابر کو ٹی 20 اور ون ڈے میں پچھاڑنا مشکل ہے، اس کے لیے اچھے کھلاڑیوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ یہ کرے گا بابر اور بہتر کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اس لیے اسے ٹیسٹ میں بھی بہتر کرنے کے لیے اچھا کرنا چاہیے۔

بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں 119، 55، 16 اور 81 رنز بنائے۔ جے وردھنے نے ان کی کارکردگی کے لیے ان کی تعریف کی، لیکن محسوس کیا کہ اگر وہ ٹیسٹ میں سرفہرست رہتے ہیں، تو اعظم کو اپنے ارد گرد کے بہترین کھلاڑیوں میں سے کچھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ روٹ اور اعظم رواں برس کے آخر میں اس وقت آمنے سامنے ہوں گے جب انگلینڈ رواں برس دسمبر میں تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔

مزید پڑھیں: