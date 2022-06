کولمبو میں جمعہ کو کھیلے گئے سیریز کے پانچویں اور آخری ون ڈے میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے چوتھا میچ جیت کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی تھی۔ ایسے میں پانچویں میچ میں آسٹریلیا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو 160 رنز پر سمیٹ دیا۔ اس کے بعد 39.3 گیندوں پر 6 وکٹ کے نقصان پر 164 رن زبنا کر میچ جیت لیا۔ Australia beat Sri Lanka by four wickets in the fifth ODI

آسٹریلیا نے سیریز گنوانے کے بعد گیندبازی کی بہترین کارکردگی سے شاندار واپسی کرتے ہوئے سری لنکا کو پانچویں اور آخری ون ڈے میں جمعہ کو 43.1 اوور میں 160 رنز پرسمیٹ دیا۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کربلے بازی کا فیصلہ کیا لیکن آٹھویں نمبر کے بلے باز چمیکا کرونارتنے اور کسی حد تک کشل مینڈس کو چھوڑ کر، باقی کوئی بھی بلے باز وکٹ پر جم نہ سکا۔ Australia won the fifth ODI and Sri Lanka won the series

کرونارتنے نے 75 گیندوں میں آٹھ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 75 رنز بنائے جبکہ مینڈس نے 40 گیندوں میں تین چوکوں کی مدد سے 26 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش ہیزل ووڈ، میتھیو کنمین اور پیٹ کمنز نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

جیت کے لیے 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کا آغاز بھی خراب رہا۔ 19 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد۔ 50 کے اسکور تک پہنچنے تک آسٹریلیا نے 14.5 اوورز میں 4 وکٹیں گنوا دی تھیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ الیکس کیری نے ناٹ آؤٹ 45 رنز کی اننگ کھیلی۔ چمیکا کرونارتنے کو پلیئر آف دی میچ جب کہ کشل مینڈس کو پلیئر آف دی سیریز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔