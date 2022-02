بالی ووڈ فلمساز ساجد ناڈیاڈوالا اپنی مزاحیہ اداکاری کے لیے مشہور کپل شرما کو لے کر فلم بنانے جا رہے ہیں۔ Kapil Sharma to Star in Sajid Nadiadwala' Next Film

ساجد ناڈیاڈوالا اس ہفتے کے آخر میں کپیل شرما کے شو میں بطور مہمان خصوصی آنے والے ہیں۔ ساجد ناڈیاڈوالا نے بتایا ہے کہ وہ جلد ہی ایک کامیڈی فلم کا اعلان کرنے والے ہیں، جس میں کپل شرما نظر آئیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کپل کے شو میں کیا ہے۔

ساجد ناڈیاڈوالا نے شو میں بتایا کہ وہ اپنی اگلی فلم کے لیے اسکرپٹ تیار کر رہے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں اب بتانا چاہوں گا کہ ہم کپل کے لیے بھی ایک اسکرپٹ تیار کر رہے ہیں اور اگلے دو ماہ میں ہم اس فلم کی معلومات بھی دیں گے۔

یو این آئی

