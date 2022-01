رشمیکا مندنا ان دنوں الو ارجن اسٹارر پشپا کی کامیابی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اس فلم میں رشمیکا کی اداکاری نے ناظرین کو کافی متاثر کیا ہے۔Rashmika Mandanna was last seen in Allu Arjun's Pushpa: The Rise.

اداکارہ رشمیکا مندنا اپنے پہناوے کی وجہ سے ٹرول ہوگئی

اداکارہ رشمیکا مندنا، جو اس وقت اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم پشپا: دی رائز کی کامیابی کی وجہ سے عروج پر ہیں۔ رشمیکا کو باندرہ ہوائی اڈے پر نیلے رنگ کے شارٹس اور سفید سلائیڈرز (چپل) کے ساتھ بڑے سائز کی سفید سویٹ شرٹ اور گلابی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا گیا۔ Rashmika Mandanna's latest airport look invites trolls

اداکارہ تعریف کے بجائے کچھ ہی دیر میں ٹرول ہو ہوگئی ہے۔ نٹیزنز نے سوشل میڈیا پر ان کے پہناوے پر کافی تنقید کی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔