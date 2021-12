بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کی فلم '83' نے ریلیز کے پہلے دن باکس آفس پر 24.43 کروڑ روپے کی کمائی Ranveer Singh's film '83' earning Rs 24.43 Crore On The First Day کی ہے۔ کبیر خان کی ہدایت کاری Director Kabir Khan میں بننے والی یہ اسپورٹس ڈرامہ فلم کپل دیو کی کپتانی میں 1983 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کی فتح پر مبنی ہے جس میں بھارت نے فائنل میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر پہلی بار ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا تھا۔ اداکار رنویر سنگھ نے فلم میں کپل دیو کا کردار ادا کیا تھا۔

فلم کو ریلائنس انٹرٹینمنٹ اور فینٹم فلمز نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم کی ریلیز کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے کئی بار ملتوی کی گئی۔ اس کے بعد آخرکار یہ فلم 24 دسمبر بروز جمعہ ہندی، تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم میں سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ ناقدین نے بھی '83' کی تعریف کی ہے۔

ریلائنس انٹرٹینمنٹ کے مطابق '83' نے مختلف زبانوں میں ریلیز کے ذریعے 12.64 کروڑ روپے کمائے، جب کہ اس نے بیرون ملک ریلیز کے ذریعے 11.79 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔

رنویر سنگھ اور دیپیکا پڈوکون کے علاوہ اس فلم میں پنکج ترپاٹھی، طاہر راج بھسین، جیوا، ثاقب سلیم، جتن سرنا، چراغ پاٹل، دنکر شرما، نشانت دہیا، ہارڈی سندھو، ساحل کھٹر، ایمی ورک، آدیناتھ کوٹھارے، دھیریہ کروا اور آر بدری بھی اہم کرداروں میں ہیں۔