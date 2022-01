بطور ڈانسر کیریئر کا آغاز کرنے والے سوشانت سنگھ راجپوت نے ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی اپنی زبردست اداکاری سے سامعین کا دل جیت سوشانت سنگھ راجپوت 21 جنوری 1986 کو بہار کے پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے. Sushant Singh Rajput's Birthday. سوشانت نے ابتدائی تعلیم پٹنہ کے سینٹ کیرنس ہائی اسکول سے شروع کی انہوں نے دہلی کے کولاچی ہنسراج ماڈل اسکول سے اپنی مزید تعلیم مکمل کی۔ دہلی کالج آف انجینئرنگ سے مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ سوشانت فلمی دنیا میں کیریئربنانا چاہتے تھے اور اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لئے ممبئی چلے آئے۔ Bollywood stargazer Sushant Singh Rajput's journey from Television to Bollywood

بالی ووڈ اسٹار سوشانت سنگھ راجپوت کا ٹیلی ویژن سے بالی ووڈ تک کا سفر

سوشانت نے بیک اپ ڈانسر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ فلم فیئر ایوارڈ شو میں متعدد بار ڈانس بھی کرتے رہے۔ اس شو کے دوران ہی بالاجی ٹیلی فلمس کی کاسٹنگ ٹیم نے انہیں دیکھا ، جس کے بعد ان کے کیریئر کا آغاز 'کس دیس میں ہے میرا دل' نامی ایک سیریل سے ہوا جس میں انہوں نے پریت جونیجا کا کردار ادا کیا۔ ذی ٹی وی شو 'پویترا رشتہ' سوشانت کے کیریئر کے لئے سنگ میل ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ ڈانس رئیلٹی شوز ذرا نچ کے دکھا 2 اور جھلک دکھلا جا 4 میں بھی نظر آئے۔ ، کم وقت میں ہی ٹیلی ویژن کا ایک بڑا اسٹار بنے سوشانت نے فلموں کا رخ کیا۔ TV-star-turned-was a storehouse of

پورنیا [بہار] سے تعلق رکھنے والے سوشانت سنگھ راجپوت نے "کس دیش میں ہے میرا دل" نامی یومیہ پروگرام میں کام کرتے تھے ، لیکن انہیں ایکتا کپور کے سیریل 'پوتر رشتہ' سے شناخت ملی۔ اس کے بعد سوشانت کو بھی فلمیں ملنی شروع ہوگئیں۔ 'کائے پو چھے!' فلم میں سوشانت مرکزی کردار میں تھے اور ان کی اداکاری کو بھی سراہا گیا۔ اس کے بعد انہیں پرینیتی چوپڑا کے ساتھ '' شدھ دیسی رومانس '' میں دیکھا گیا تھا۔

سوشانت سنگھ راجپوت نے 2013 میں ابھیشیک کپور کی ہدایت میں بنی فلم کائی پو چے سے فلموں میں اپنے کریئرکی شروعات کی تھی۔ فلم 'کائی پو چے' میں ان کے کردار کی تحریک انہیں اپنی بہن میتو سنگھ سے ملی تھی۔ میتو سنگھ ریاستی سطح کی کرکٹر ہیں۔ فلم میں سوشانت کی اداکاری کو شائقین نے خوب پسند کیا۔ اسی سال یش راج بینر کے تحت بنی فلم ’شدھ دیسی رومانس‘میں بھی سوشانت نے اپنی رومانوی اداکاری سے بھی ناظرین کو منور کیا۔

راجکمار ہیرانی کی 2014 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم 'پی کے' یوں تو مکمل طور پر عامر خان پر مبنی تھی لیکن سوشانت نے فلم میں اپنی عمدہ اداکاری سے ناظرین کا دل جیت لیا۔ انہوں نے سن 2015 میں ریلیز ہوئی دیباکر بنرجی کی ہدایت میں بنی فلم 'وومکش بخشی' میں اپنی مضبوط اداکاری سے حاضرین کا دل جیت لیاتھا۔ اس فلم کے لئے سوشانت نے بہت محنت کی۔ شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ، سوشانت نے وومکیش بخشی سے متعلقہ چیزیں پڑھیں اور کئی جاسوسی ناول پڑھے۔

سال 2016 میں ریلیز ہوئی فلم 'ایم ایس دھونی: دی انٹولڈ اسٹوری' سوشانت سنگھ کے کیریئر کی سب سے بڑی ہٹ فلم مانی جاتی ہے۔ اس فلم میں سوشانت نے کرکٹر مہندر سنگھ دھونی کا کردار ادا کیا تھا۔ سوشانت نے فلمی اسکرین پر دھونی بننے کے لئے سخت محنت کی۔ ماہی کی چال سے لے کر بال تک۔ تلفظ سے لے کر بیٹنگ کے انداز تک ، انہوں نے سب سیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے رابطہ ، کیدار ناتھ ، سون چرئیہ اور چھیچھورے جیسی فلموں میں بھی کام کیا۔

سوشانت سنگھ راجپوت اپنی لو لائف کے سلسلے میں بھی اخبارات اور ٹی وی میں سرخیوں میں رہے۔ وہ طویل عرصے سے اپنی گرل فرینڈ انکیتا لوکھنڈے کے ساتھ تعلقات میں تھے۔ دونوں کی ملاقات پہلی بار 'پوتر رشتہ ' کے سیٹ پر ہوئی تھی اور وہیں سے ہی ان کی محتب شروع ہوئی ۔ انہوں نے مشہور ایکشن ڈائریکٹر ایلن امین سے مارشل آرٹس کی ٹریننگ لی تھی۔

اپنی شاندار اداکاری اور بے پناہ صلاحیت سے محض سات برسوں میں بالی ووڈ میں اپنی نمایاں پہچان بنانے والے اداکار سوشانت سنگھ راجپوت نے 34 برس کی عمر میں مبینہ طور پر خودکشی کرلی۔ Sushant Singh Rajput death

بارہ 12 سالہ کیریئر میں سشانت کوئی 20 ایوارڈوں کے لیے نامزد کئے گئے اور 9 ایوارڈز جیتے۔ انہوں نے بہترین ڈیبیو اداکار، بہترین پاپولر اداکار اور بہترین اداکار کے فلم فیئر، اسکرین ایوارڈ اور زی سائن ایوارڈز جیتے۔ Sushant Singh Rajput delivered several hit films in his short career

