بالی ووڈ کے خوبصورت اداکاروں میں سے ایک نیل نتن مکیش آج (15 جنوری) اپنی 40ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ 40th birthday of Neil Nitin Mukesh نیل، نتن مکیش کے بیٹے اور ہندی سنیما کے پلے بیک سنگر مکیش کے پوتے ہیں۔ اداکاری کی دنیا میں نیل نتن کا کیریئر کچھ خاص نہیں رہا۔ Neil Nitin career in Bollywood

نیل نتن مکیش بطور چائلڈ آرٹسٹ

حالانکہ نیل نتن مکیش چائلڈ اسٹار کے طور پر اداکاری کی دنیا سے جڑے، لیکن پھر بھی وہ اسٹارڈم حاصل نہیں کر سکے۔ Neil Nitin Mukesh debut as a child star

نیل نتن نے بطور چائلڈ آرٹسٹ فلم 'وجئے' اور 'جیسی کرنی ویسی بھرنی' میں کام کیا۔ نیل نتن مکیش نے بطور اداکار 2007 میں فلم 'جانی گدار' سے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ فلم فلاپ رہی۔ اس کے بعد نیل کئی فلموں میں نظر آئے جن میں 'آ دیکھیں زرا'، 'جیل'، 'لفنگے پرندے'، 'پلیئر' اور '3 جی' شامل ہیں۔ Neil Nitin Mukesh in Jaisi Karni Waisi Bharni

نیل نتن مکیش اپنے خاندان کے ساتھ

نیل نتن مکیش نے اپنے طویل فلمی کیریئر میں 20 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، لیکن ان کی کوئی بھی فلم باکس آفس پر کمال نہیں دکھا سکی۔ More than 20 films by Neil Nitin Mukesh

نیل نتن مکیش اپنے خاندان کے ساتھ

جب نیل نتن کو بطور اداکار فلموں میں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے منفی کردار کرنے شروع کر دیے۔ نیل نے 'وزیر'، 'گول مال اگین' اور 'ساہو' میں بطور ولن کام کیا۔ فلموں میں ولن کے طور پر نیل کی اداکاری کو سراہا گیا۔ نیل آخری بار فلم 'بائی پاس روڈ' (2019) میں نظر آئے تھے۔ آپ کو بتا دیں نیل اپنی 24ویں فلم 'فرکی' میں کام کرنے جا رہے ہیں۔

اداکار کا اصل نام نیل نتن مکیش نہیں بلکہ نیل نتن مکیش چند ماتھر ہے۔ اداکار کو یہ نام لتا منگیشکر نے دیا تھا۔ لتا نے اداکار کا نام خلاباز 'نیل آرمسٹرانگ' کے نام پر رکھا تھا۔ Real name of Neil Nitin Mukesh