نئی دہلی: زوم اپنی نئی الیکٹرک گاڑیوں میں ویڈیو کانفرنسنگ لانے کے لیے ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ زوم کی گروپ پروڈکٹ مینیجر نتاشا والیا نے کمپنی کے '2022 زومٹوپیا' ایونٹ کے دوران کہا کہ ویڈیو کانفرنسنگ "تمام نئے ٹیسلا ماڈلز پر جلد آئے گی۔"

انہوں نے تقریب کے دوران کہا، "آپ اپنے گھر، اپنے دفتر، اپنے فون اور یہاں تک کہ اپنے ٹی وی سے زوم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے کہیں سے بھی زوم کرنا آسان بنانے جا رہے ہیں۔" زوم نے ایونٹ میں کئی نئی خصوصیات کا اعلان بھی کیا ہے۔ زوم میل اور کیلنڈر کلائنٹ کے ساتھ، صارفین کو اب اپنے ای میل اور کیلنڈر تک رسائی کے لیے زوم پلیٹ فارم کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مشہور ای میل اور کیلنڈر سروسز کو براہ راست زوم میں ضم کر دیا جائے گا، یعنی صارفین تیزی سے اپنی کمیونیکیشنز اور شیڈولنگ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا کام زیادہ موثر طریقے سے کر سکتے ہیں۔کمپنی نے کہا، "زوم میل اور کیلنڈر کلائنٹ اور زوم میل اور کیلنڈر سروسز صرف امریکہ اور کینیڈا کے لیے بیٹا میں دستیاب ہوں گی،" کمپنی نے کہا۔

2023 کے اوائل میں دستیاب، زوم ورچوئل ایجنٹ کو زوم کانٹیکٹ سینٹر کے ساتھ مکمل طور پر مربوط ہونے کی توقع ہے اور اسے اسٹینڈ الون چیٹ بوٹ حل کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا۔

